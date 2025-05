È già arrivata la firma con tanto di annuncio ufficiale: dal Napoli alla Juventus, tutto è stato già chiuso

Il futuro è qui, comincia adesso. Non c’è domani per la Juventus, ma soltanto stasera: la sfida con l’Udinese è un crocevia fondamentale per la stagione bianconera, ma anche per quel che sarà il prossimo anno.

Dentro o fuori la Champions non è mica la stessa cosa ed allora il futuro comincia adesso, per poi allargarsi a quel che sarà. La conferma di Tudor o l’arrivo di Conte? La prima è sempre più difficile, la seconda sempre più probabile, ma tra l’una e l’altra ci passa un mondo ed è un mondo che la Juve vuole riscrivere a modo suo. Da una parte continuare la programmazione partita già da qualche anno, con una squadra più giovane e improntata al futuro; dall’altra la voglia di vincere subito con campioni affermati e poco spazio a considerazioni di ordine economico.

L’uno o l’altro, oppure un mix perché la Juve vuole (e deve) tornare a vincere subito, ma farlo anche negli anni a seguire come è scritto nella sua storia ed allora occorrerà miscelare giovani con calciatori esperti e vedere l’effetto che fa. Tra i giovani potrebbe esserci anche Pietro Comuzzo, appena 20 anni, ed un futuro già da predestinato.

Juventus e Napoli, Comuzzo rinnovo ma non è finita

A gennaio il Napoli ci ha provato in tutti modi a portarlo alla corte di Conte, mettendo sul piatto 35 milioni di euro, cifra che non ha smosso la Fiorentina. Il club viola ora ha annunciato il rinnovo fino al 2029, con opzione fino al 2030: Comuzzo blindato, ma non certo fuori dal mercato.

La Juventus è lì, pronta a presentare un’offerta che possa far vacillare le convinzioni del club toscano e far sì che Comuzzo sbarchi a Torino. Magari ritrovando quel Conte che a gennaio avrebbe gradito ritrovarselo in rosa al Napoli per dare maggiore solidità al sogno scudetto che ora si trova a fare i conti con l’emergenza difensiva. Un’emergenza che con il 20enne in squadra non sarebbe più stata tale, potendo contare su un calciatore giovane, ma già capace di arrivare a quasi 50 presenze in prima squadra.

Anche per lui, come per la Juventus, il futuro è qui, comincia adesso. Ed il suo è tinto di viola. Almeno fino all’inizio del calciomercato perché il club bianconero, nonostante il rinnovo, ci proverà.