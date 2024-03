Errani-Krunic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wta Indian Wells 2024

Sara Errani se la vedrà contro Aleksandra Krunic nel primo turno del tabellone di qualificazioni del WTA 1000 di Indian Wells 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della California. La tennista azzurra debutta nel draw cadetto del ‘Tennis Paradise’ contro una giocatrice esperta come la serba, che però ha giocato soltanto due match nel 2024, peraltro perdendoli entrambi. Sarita partirà dunque ampiamente favorita e andrà a caccia del pass per il secondo turno, dove la attende la vincente del match Galfi-Rodionova.

Errani e Krunic scenderanno in campo oggi, domenica 3 marzo, come 2°match dalle 19:00. La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Non è prevista tuttavia una diretta dei match di qualificazioni dato che non sono prodotti per le televisioni.