Valentino Rossi fa sempre discutere tantissimo gli appassionati e gli addetti ai lavori: cosa è successo stavolta.

Valentino Rossi è davvero un fuoriclasse. Il nove volte campione del mondo di motociclismo, ha realizzato imprese straordinarie nel corso della sua lunga e fantastica carriera, a partire dai primi titoli in 125 e 250 per arrivare al successo iridato in 500 e i sei successivi in MotoGP. Nel 2021 si è ritirato dalla scena, accettando di appendere il casco al chiodo.

Ma non in generale, visto che attualmente corre con le automobili in Endurance, cercando di ottenere i risultati migliori possibili. Il Dottore in passato ha anche guidato delle monoposto di F1 tra Ferrari e Mercedes, seppur non ufficialmente.

Comunque, per quanto riguarda la sua attuale carriera all’interno del mondo delle quattro ruote, una rivelazione ha scosso un po’ tutto quello che ruota attorno al campionissimo ex Honda, Yamaha e Ducati.

Valentino Rossi, incredibile: ancora non è finita

Vincent Vosse, numero uno del team WRT, ha parlato del futuro di Valentino Rossi, con il suo contratto attualmente in scadenza (aveva firmato nel 2022 un triennale). A Monza, ai microfoni di Motorsport.com, ha parlato proprio del futuro di Valentino Rossi e di cosa potrebbe accadere per il fuoriclasse ex MotoGP. Vosse ha cercato di spiegare e dire la sua opinione, ricordando il momento esatto in cui ha deciso di iniziare la collaborazione con Valentino Rossi, ancora oggi l’unica superstar di WEC e GTWC (a detta sua).

Questo perché si tratta di un grande nome e di una grande persona, anche se non l’ha voluto con sé per il suo passato vincente. Per sua stessa ammissione, è uno che ha grande passione per lo sport in generale e il mondo dei motori. Seguiva Rossi, come molti altri, quando era in MotoGP. Dopo il suo ritiro, si è posto come sfida il futuro con lui, pensando a cosa avrebbe potuto fare su una macchina. Per lui è una sorta di sogno realizzato, ma ha anche aggiunto: “Abbiamo già fatto parecchio, ma si può fare ancora meglio. Se dovessi decidere io, dico tranquillamente che il percorso con Vale non è ancora finito”.

Insomma, a quanto pare c’è la concreta possibilità di vedere ancora Valentino Rossi all’interno del team WRT. Lui che è molto apprezzato in questa sua ormai consolidata avventura automobilistica, sembra proprio che potrebbe rimanere ancora molto tempoalla guida della sua macchina. Anche se, chiaramente, dipende pure da lui.