L’entry list del torneo Wta 1000 di Madrid 2025, in programma dal 23 aprile al 4 maggio sui campi in terra battuta. Un torneo che negli ultimi anni ci ha regalato epiche sfide tra le migliori giocatrici al mondo, non ultima la finale dello scorso anno in cui Iga Swiatek riuscì ad avere la meglio al tie-break decisivo su Aryna Sabalenka. La polacca e la bielorussa anche quest’anno sono pronte a darsi battaglia sui campi in terra, ma veloci, della capitale spagnola. A caccia di un buon risultato anche Jasmine Paolini, che dodici mesi fa si fermò agli ottavi di finale. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 1000 di Madrid 2025.

ENTRY L IST WTA 1000 MADRID 2025

1​ SABALENKA, ARYNA 1​

2​ SWIATEK, IGA 2​

3​ GAUFF, COCO 3​

4​ PEGULA, JESSICA 4​

5​ KEYS, MADISON 5​

6​ ANDREEVA, MIRRA 6​

7​ PAOLINI, JASMINE 7​

8​ RYBAKINA, ELENA 8​

9​ ZHENG, QINWEN 9​

10​ NAVARRO, EMMA 10​

11​ BADOSA, PAULA 11​

12​ KASATKINA, DARIA 12​

13​ SHNAIDER, DIANA 13​

14​ MUCHOVA, KAROLINA 14​

15​ KVITOVA,PETRA PR14

16​ COLLINS, DANIELLE 15​

17​ KREJCIKOVA, BARBORA 16​

18​ ANISIMOVA, AMANDA 17​

19​ HADDAD MAIA, BEATRIZ 18​

20​ VEKIC, DONNA 19​

21​ ALEXANDROVA, EKATERINA 20​

22​ SAMSONOVA, LIUDMILA 21​

23​ SVITOLINA, ELINA 22​

24​ TAUSON, CLARA 23​

25​ PUTINTSEVA, YULIA 24​

26​ OSTAPENKO, JELENA 25​

27​ FERNANDEZ, LEYLAH 26​

28​ FRECH, MAGDALENA 27​

29​ MERTENS, ELISE 28​

30​ KOSTYUK, MARTA 29​

31​ JABEUR, ONS 30​

32​ NOSKOVA, LINDA 31​

33​ AZARENKA, VICTORIA 32​

34​ KALINSKAYA, ANNA 33​

35​ LINETTE, MAGDA 34​

36​ BOULTER, KATIE 35​

37​ AVANESYAN, ELINA 36​

38​ SRAMKOVA, REBECCA 37​

39​ CRISTEA, SORANA PR37

40​ POTAPOVA, ANASTASIA 38​

41​ WANG, XINYU 39​

42​ KRUEGER, ASHLYN 40​

43​ DANILOVIC, OLGA 41​

44​ YASTREMSKA, DAYANA 42​

45​ STEARNS, PEYTON 43​

46​ SUN, LULU 44​

47​ BENCIC, BELINDA 45​

48​ KENIN, SOFIA 46​

49​ PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA 47​

50​ KESSLER, MCCARTNEY 48​

51​ VONDROUSOVA, MARKETA 49​

52​ BOUZKOVA, MARIE 50​

53​ SAKKARI, MARIA 51​

54​ KUDERMETOVA, VERONIKA 52​

55​ UCHIJIMA, MOYUKA 53​

56​ OSORIO, CAMILA 54​

57​ KALININA, ANHELINA 55​

58​ KUDERMETOVA, POLINA 56​

59​ SINIAKOVA, KATERINA 57​

60​ BOUZAS MANEIRO, JESSICA 58​

61​ PARKS, ALYCIA 59​

62​ RADUCANU, EMMA 60​

63​ OSAKA, NAOMI 61​

64 BRONZETTI, LUCIA 62

65​ KARTAL, SONAY 63​

66​ TOMOVA, VIKTORIYA 64​

67​ ANDREESCU, BIANCA PR64

68​ GRACHEVA, VARVARA 65​

69​ SEVASTOVA, A PR65

70​ LI, ANN 66​

71​ SHERIF, MAYAR 67​

72​ BIRRELL, KIMBERLY 68​

73​ BEGU, IRINA-CAMELIA 69​

74​ LAMENS, SUZAN 70​

75​ ZARAZUA, RENATA 71​

76​ CRISTIAN, JAQUELINE 72​