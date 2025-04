Quando si terrà il sorteggio del tabellone principale del torneo combine di Madrid 2025? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Mutua Madrid Open: le date, la programmazione del torneo e come seguire il tutto in tv. Dopo la breve parentesi di Montecarlo, si torna ai combined: prima si fa scalo nella capitale spagnola, poi sarà il turno del Foro Italico. Quattro settimane in totale con protagonisti tutti i big dei due circuiti. Madrid sarà l’ultimo evento senza il nostro Jannik Sinner, che scalda i motori in vista del suo rientro a Roma. In ogni caso, l’interesse è comunque alto verso un torneo che nel corso degli ultimi anni ci ha regalato splendidi incontri sia in campo maschile che femminile. I detentori dei titoli sono rispettivamente Andrey Rublev (vittorioso un anno fa su Auger-Aliassime) e Iga Swiatek (che vinse una meravigliosa finale su Sabalenka).

QUANDO VERRÀ SORTEGGIATO IL TABELLONE?

I due tabelloni verranno sorteggiati in giorni diversi. Il main draw del torneo femminile verrà sorteggiato domenica 20 aprile alle ore 18:00; il main draw maschile verrà invece reso noto lunedì 21 aprile alle ore 11:00. In Italia, Sky Sport detiene i diritti dell’evento, ma non trasmetterà la cerimonia del sorteggio. Tuttavia, il sorteggio potrà essere seguito sui canali Youtube e Twitch del torneo. Anche Sportface.it garantirà aggiornamenti sul sorteggio dei tabelloni, con news e approfondimenti.

LE DATE E IL PROGRAMMA DEL TORNEO

Lunedì 21 aprile: Qualificazioni dalle 10:00

Martedì 22 aprile: Primo turno main draw femminile + Round decisivo qualificazioni dalle 11:00

Mercoledì 23 aprile: Primo turno dalle 11:00

Giovedì 24 aprile: Primo turno maschile/Secondo turno femminile dalle 11:00

Venerdì 25 aprile: Secondo turno dalle 11:00

Sabato 26 aprile: Secondo turno maschile/Terzo turno femminile dalle 11:00

Domenica 27 aprile: Terzo turno dalle 11:00

Lunedì 28 aprile: Terzo turno maschile/Ottavi femminili dalle 11:00

Martedì 29 aprile: Ottavi maschili/Quarti femminili dalle 11:00

Mercoledì 30 aprile: Quarti maschili e femminili dalle 13:00

Giovedì 1 maggio: Quarti maschili/semifinali femminili dalle 13:00

Venerdì 2 maggio: Semifinali maschili alle 15:00 e alle 20:00

Sabato 3 maggio: Finale femminile alle 18:30

Domenica 4 maggio: Finale maschile alle 18:30

GLI ITALIANI IMPEGNATI A MADRID

Singolare maschile: Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego

Singolare femminile: Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini

Qualificazioni maschili: Fabio Fognini, Luca Nardi

Qualificazioni femminili: Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani

Doppio maschile: Simone Bolelli/Andrea Vavassori, Flavio Cobolli/Lorenzo Musetti

Doppio femminile: Sara Errani/Jasmine Paolini

COME SEGUIRE IL TORNEO DI MADRID IN TV

La copertura televisiva dell’evento sarà affidata come di consueto a Sky Sport, che seguirà tutta la settimana di incontri del tabellone principale tramite i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e Sky Sport Max, oltre a garantire la visione di tutti i campi tramite l’interattività. Il torneo femminile potrà essere seguito in chiaro anche su SuperTennis. Sarà possibile seguire gli incontri in streaming tramite le piattaforme Sky Go, NOW e SuperTennix. In alternativa, Sportface garantirà ai propri news e approfondimenti al termine delle partite e per tutta la durata del prestigioso torneo statunitense.