È stato presentato il progetto “Enjoy Unseen: il tennis dietro le quinte”, una produzione Sportface TV dedicata ai retroscena dietro un’accademia di tennis. Sull’app di Sportface (scaricabile gratuitamente) sono già usciti i primi due episodi su Domenico Liguori, direttore tecnico della parte tennis all’Enjoy Sporting Club di Roma, e sulla promettente quindicenne Fabiola Marino. Nelle prossime settimane saranno rilasciati anche le puntate che vedranno come protagonisti l’allenatore Riccardo Nobile e il preparatore atletico Andrea Chiricozzi.

La miniserie racconta i retroscena legati alla programmazione di un’accademia professionistica di tennis: dalla calendarizzazione delle trasferte di tutti gli atleti, con l’organizzazione dei loro tornei e della relativa presenza dello staff tecnico, sino agli specifici allenamenti in palestra e sui campi in cemento e terra rossa dell’Enjoy. Nel corso degli episodi i protagonisti raccontano il loro approdo nel club rifondato nel 2018, che nel corso degli anni ha ospitato tennisti di caratura mondiale e che oggi rinnova il proprio impegno con tanti giovani tennisti. “Sono arrivato all’Enjoy nel 2019 dopo aver conosciuto la proprietaria Chiara Carlucci – racconta Domenico Liguori nel primo episodio della serie -. Da subito ho avuto coscienza delle grandi possibilità di questo ambiente e della voglia di costruire un progetto ambizioso. Ancora oggi, dopo diversi anni, siamo messi in condizione di poter lavorare in maniera splendida, un concetto non banale in questo ambiente“.

“Sono arrivata all’Enjoy in un momento complicato – ha raccontato Fabiola Marino nel secondo episodio -, perché in campo non mi stavo divertendo come avrei dovuto. Qui ho trovato sin da subito una bella famiglia e ne sono davvero felice. Con lo staff tecnico del circolo lavoriamo ogni giorno per migliorare sotto tanti aspetti, e piano piano ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni. Il mio obiettivo è arrivare all’apice del circuito WTA“.