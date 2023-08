Liga 2023/24: Real Madrid al secondo successo, 3-1 sull’Almeria

Nuovo successo per il Real Madrid che si impone sull’Almeria per 3-1, alla seconda giornata di Liga 2023/24. Passano subito in vantaggio i padroni di casa al terzo minuto di gioco, è Arribas a sbloccare il risultato su assist di Robertone, a due passi dalla porta. Non passa molto però, i blancos trovano subito un nuovo pareggio con Bellingham. Nel recupero del primo tempo arriva il raddoppio di Kroos, la rete però, dopo la revisione del var viene annullata per un fallo che ha preceduto l’azione, prima frazione che quindi si chiude sull’1-1. Al 60esimo della ripresa l’equilibrio muta nuovamente, l’attaccante inglese insacca di testa dopo uno splendido cross proveniente da destra, firmando anche una doppietta personale. A mettere il sigillo sul match ci pensa poi Vinicius che, chiudendo bene un triangolo, insacca in rete sotto al sette di sinistra al 73esimo. Termina 1-3 all’Estadio de los Juegos Mediterráneos.