Djokovic: “Nadal non torna solo per giocare, vuole vincere uno Slam”

“Nadal non torna solo per giocare, vuole vincere un altro Slam. Vuole vincere titoli e vuole essere il migliore. Lo danno sempre per finito, ma non crolla mai. Rafa è una leggenda del nostro sport. Sono sicuro darà il meglio di sé e che si sta allenando in modo da essere pronto per giocare partite lunghe anche 3 set su 5. Molti dicevano che anche io fosse finito, ma si sbagliavano”. Queste le parole di Djokovic sul rientro di Nadal, che ripartirà dalla posizione numero 670 della classifica Atp.