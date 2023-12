Ginnastica, Dolgopyat mette all’asta l’oro mondiale per le vittime degli attacchi di Hamas

Artem Dolgopyat, campione olimpico israeliano di ginnastica, metterà all’asta l’ultima medaglia d’oro di Anversa per aiutare le vittime degli attentati compiuti da Hamas lo scorso ottobre in Israele. Il ginnasta a postato una storia sulla piattaforma social Instagram: ‘Qual è il valore di un titolo mondiale se danneggia il mio Paese? Per me, la nazione israeliana viene prima di tutto”, ha scritto Dolgopyat, che utilizzerà i proventi per assistere le persone colpite vicino al confine con la Striscia di Gaza.