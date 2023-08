Djokovic-Monfils stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Gael Monfils negli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati 2023 (Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Il campione serbo ha esordito direttamente al secondo turno. Qui ha approfittato del ritiro dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina al termine del primo parziale. Monfils, invece, ha già vinto due buoni incontri in Ohio, confermando l’ottimo stato di forma lasciato intravedere la settimana scorsa a Toronto. Sarà Djokovic a partire nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il finalista di Wimbledon, infatti, conduce addirittura per 18-0 nel bilancio degli scontri diretti contro il transalpino. Nel mirino per entrambi ci sono i quarti di finale. Qui il vincitore condividerebbe il campo con uno tra lo statunitense Taylor Fritz oppure l’altro serbo Dusan Lajovic, giustizieri rispettivamente dei nostri Lorenzo Sonego e Jannik Sinner.

Djokovic e Monfils scenderanno in campo nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 agosto. I due giocatori sono pianificati come quinto ed ultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 02.30 italiane (le 20.30 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport. Questo monitora l’appuntamento canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà match di ottavi di finale tra Djokovic e Monfils garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.