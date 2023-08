Alcaraz-Paul Fokina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2023

Carlos Alcaraz affronterà Tommy Paul al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2023, torneo in programma dal 13 al 20 agosto. A meno di una settimana di distanza è giunta l’ora di prendersi una rivincita. Questo sarà senza dubbio il pensiero che in queste ore è ben presente nella testa del numero uno al mondo. La prestazione del tennista statunitense in Canada fu eccezionale, anche aiutato da un Alcaraz ben lontano dai suoi migliori standard. Per ora lo spagnolo anche in Ohio non ha impressionato, faticando all’esordio contro Thompson. Sarà senza dubbio interessante vedere che tipo di partita sarà, a maggior ragione considerando che Paul ha vinto entrambi i precedenti giocati sul cemento fin qui nel corso degli ultimi dodici mesi.

Alcaraz e Paul scenderanno in campo oggi, giovedì 17 agosto, come 3°match dalle 17:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match e più in generale tutta la manifestazione a stelle e strisce. Il nostro sito fornirà dirette testuali, aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.