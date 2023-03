Djokovic-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Dubai 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Daniil Medvedev nella semifinale dell’ATP 500 di Dubai 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città araba. Si affrontano in un match da non perdere i due giocatori più in forma del circuito. Il serbo ha vinto gli Australian Open, successo valsogli il ritorno in vetta al ranking mondiale. Il russo, invece, è reduce dai due titoli consecutivi tra Rotterdam e Doha, dove ha dimostrato di essere tornato sui livelli di forma dei primi mesi dello scorso anno.

I favori del pronostico sono dalla parte di Djokovic, che nel computo degli scontri diretti conduce per 9-4 nei confronti del moscovita. Quest’ultimo, dopo il clamoroso trionfo nella finale degli US Open 2021, ha perso gli ultimi quattro precedenti contro l’asso balcanico. Una vittoria sarebbe decisamente importante per tutti e due. Chi andrà avanti, infatti, affronterebbe da indiscusso favorito un’eventuale finale contro uno tra il tedesco Alexander Zverev oppure l’altro sovietico Andrey Rublev.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Djokovic e Medvedev scenderanno in campo oggi (venerdì 3 marzo). I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo match di giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 16:00 italiane (le 16:00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport. Quest’ultimo monitora la manifestazione attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solamente per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di semifinale tra Djokovic e Medvedev garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti alla fine della partita e per tutta la durata della kermesse araba.