Biathlon, Coppa del Mondo femminile 2022/2023: la classifica generale aggiornata dopo sprint Nove Mesto

La classifica generale di Coppa del Mondo femminile di biathlon 2022/2023 aggiornata dopo la sprint di Nove Mesto. Nessuna novità tra le prime cinque, con la francese Simon che resta al comando davanti ad Elvira Oeberg e alle azzurre Vittozzi e Wierer. Guadagna tre posizioni Tandrevold, mentre entra in top 10 la francese Chevalier-Bouchet. Bene anche Passler, che in virtù del 23° posto in Repubblica Ceca risale un po’ la graduatoria. Di seguito la classifica generale aggiornata.

LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO FEMMINILE

Julia Simon (FRA) 843 Elvira Oeberg (SWE) 735 Lisa Vittozzi (ITA) 675 Dorothea Wierer (ITA) 653 Denise Herrmann-Wick (GER) 628 Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) 552 Lisa Hauser (AUT) 542 Marketa Davidova (CZE) 520 Linn Persson (SWE) 504 Anais Chevalier-Bouchet (FRA) 463

38. Samuela Comola (ITA) 111

44. Rebecca Passler (ITA) 87

68. Federica Sanfilippo (ITA) 21

72. Hannah Auchentaller (ITA) 8