Djokovic fa chiarezza: “Mio padre non sostiene alcuna guerra. Spero ci sia per la finale”

Dopo le pesanti polemiche su Srdjan Djokovic, il padre di Novak, che è stato fotografato insieme a tifosi filorussi e per il quale l’ambasciatore ucraino in Australia aveva chiesto la cancellazione dell’accredito, è proprio Nole a fare chiarezza in conferenza stampa dopo aver vinto contro Paul approdando in finale agli Australian Open: “Da parte di mio padre non c’era intenzione di sostenere alcuna guerra. Non è stato bello non averlo al box durante la semifinale. Spero che ci sarà per la finale”.