Djokovic-Etcheverry oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Novak Djokovic se la vedrà contro Tomas Etcheverry nel terzo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Altro impegno ostico per il numero uno al mondo, che ha perso un set sia al primo che al secondo turno (prima volta in carriera a Melbourne) e trova ora sul suo cammino la 30^ testa di serie. Etcheverry non rappresenta un ostacolo particolarmente impegnativo per il miglior Nole, tantomeno sul cemento, ma il Novak ammirato in questi giorni non è chiaramente al meglio e potrebbe incontrare qualche difficoltà. L’argentino è reduce da due belle vittorie contro Murray e Monfils, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà ovviamente Djokovic, il quale ha anche vinto entrambi i precedenti.

Djokovic e Etcheverry scenderanno in campo oggi, venerdì 19 gennaio. I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro sulla Rod Laver Arena con inizio fissato non prima delle ore 09.00 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di Djokovic nel primo Slam della stagione. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.