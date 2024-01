Djokovic dopo la vittoria con Popyrin: “Non sono al 100%, primi turni non vanno sottovalutati”

Novak Djokovic ha analizzato a caldo la sfida di secondo turno degli Australian Open 2024 vinta con Popyrin al quarto set. Ecco le parole riportate da Puntodebreak.com: “Non ho giocato al mio livello migliore. Non sono al 100% della forma, sto cercando di trovare la mia condizione migliore. Spero di migliorare partita dopo partita. I primi turni non sono facili perché si gioca contro avversari che non hanno nulla da perdere. Popyrin era un avversario di qualità, si è esaltato essendo anche davanti ai suoi tifosi”.