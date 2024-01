Australian Open 2024, Musetti: “Sono stato bravo a perdere… Mi prendo le mie responsabilità”

“E’ stata una partita dura sin dall’inizio, lui ha giocato molto bene. Io non sono partito col piede giusto, poi ho trovato il mio tennis. Il break del quarto set ha spezzato un po’ tutto, poi un po’ di sfortuna e la partita è girata a suo favore su una striscia di bravura-coraggio-fortuna da parte sua. Purtroppo mi è scivolato un po’ di mano il match”. Lo ha detto un deluso Lorenzo Musetti dopo l’eliminazione al secondo turno degli Australian Open 2024 per mano del francese Luca Van Assche: “Quando si perde bisogna sempre dire bravo all’avversario, gioca un tennis fastidioso, ha sbagliato molto poco, era difficile attaccarlo. Io ho qualche rimorso di come è andata e di come è girata alla fine, mi prendo le mie responsabilità. Bravo lui nel vincere, bravo io anche a perderla”.

Sul suo momento di forma: “La scorsa settimana sono andato a un punto dalla semifinale, mi sento bene, non credo sia un problema di livello. Spero di migliorare a livello di risultati e fiducia e che possa andare un pochino più tutto in discesa”.