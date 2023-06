Portogallo, Ct Martinez: “Cristiano Ronaldo ha un atteggiamento esemplare”

Il commissario tecnico del Portogallo Roberto Martinez spende belle parole per Cristiano Ronaldo e per il suo “atteggiamento sempre esemplare”. Dopo la vittoria per 3-0 sulla Bosnia nel match di qualificazioni ad Euro 2024, il tecnico si sofferma sul giocatore più rappresentativo della nazionale: “Come capitano Cristiano è un esempio di come essere sempre a disposizione della Nazionale. È un giocatore unico nel calcio mondiale”, le parole riportate da Bola Na Rede. “Tutto ciò è molto importante per i nostri valori nello spogliatoio. Il suo atteggiamento nei confronti della partita è stato molto buono e sono molto contento. Si è visto in campo che vuole essere il migliore e un esempio per tutta la squadra. Un atteggiamento sempre esemplare”, aggiunge. Belle parole anche per Bruno Fernandes, autore di due gol: “Gioca con il sorriso. È contento dopo ogni tocco, l’ho spostato nella zona centrale per creare più opportunità. È un giocatore molto intelligente e di livello mondiale, non ce ne sono molti come lui in tutto il mondo”.