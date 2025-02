Jasmine Paolini torna in campo dopo la pausa post-Australian Open e lo fa con una convincente vittoria all’esordio del WTA 1000 di Doha ai danni di Caroline Garcia. Esentata dal primo turno grazie alla sua quarta testa di serie del tabellone, la finalista di Roland Garros e Wimbledon ha impiegato un’ora e tredici minuti di gioco per avere la meglio sulla veterana tennista francese, scesa al n°76 della classifica dopo un seconda metà di 2024 certamente difficile sotto diversi punti di vista. 6-3 6-4 lo score finale in favore della tennista di Bagni di Lucca, che ora attende al terzo turno un’altra grande colpicitrice da fondo. Una definizione che va bene sia per Liudmila Samsonova che per Jelena Ostapenko, le quali si affronteranno nel corso della giornata con in premio proprio ‘Jas’ al turno successivo.

LA CRONACA DI PAOLINI-GARCIA

Un match nato male per Paolini, volendo estremizzare. Un turno di battuta perso nel game inaugurale ha infatto portato Garcia avanti di un break nel set d’apertura, ma l’azzurra alla seconda occasione utile se l’è subito ripreso nel gioco successivo e da quel momento è rimasta più o meno sempre costante nel suo rendimento. Il primo set si decideva con un ulteriore break giunto nel sesto game, con l’allieva di Renzo Furlan brava poi ad annullare immediatamente due chances del controbreak prima di chiudere per 6-3.

Andamento simile per un secondo set in cui è ancora Garcia a trovare il break per prima, salvo restituirlo anche in questo caso abbastanza rapidamente. A decidere le sorti della frazione è il settimo game, in cui a trenta Paolini riesce a strappare il servizio alla sua avversaria per la quarta volta nel match. Garcia sul 3-5 riusciva ad annullare due match points sul suo servizio, ma Jasmine dopo il cambio campo non tremava e a zero chiudeva la contesa.