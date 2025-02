Warren Gatland ha lasciato il ruolo di allenatore dei Galles nel corso del Sei Nazioni, dopo un record di 14 sconfitte consecutive nei test match. Gatland, 61 anni, aveva siglato con la nazionale un contratto che sarebbe scaduto solo con la Coppa del Mondo 2027. La Welsh Rugby Union ha però confermato oggi che il tecnico ha lasciato la panchina di comune accordo. L’esperienza di Gatland con il Galles si è divisa in due periodi, il primo esteso tra il 2007 e il 2019. Successivamente, l’allenatore aveva salutato la squadra per alcuni anni, prima di essere richiamato nel dicembre 2022.

L’allenatore del Cardiff, Matt Sherratt, sostituirà Gatland come allenatore ad interim per il resto del Sei Nazioni, a cui mancano tre partite prima di giungere al termine. Il direttore esecutivo della WRU Abi Tierney, ha dichiarato che Gatland ha dato inizio ai colloqui sul proprio futuro dopo la sconfitta in Italia incassata sabato, ed entrambe le parti hanno concordato che un cambiamento immediato era “nel migliore interesse” della squadra.

Gatland ha affermato: “Vorrei ringraziare il consiglio direttivo della WRU per la fiducia dimostrata in me dopo un duro momento nel 2024 e per avermi concesso il tempo e le risorse per provare a cambiare le cose in vista del torneo del 2025. Abbiamo lavorato duramente, abbiamo una squadra giovane e talentuosa che sta crescendo e abbiamo cercato con tutte le nostre forze di trasformare il potenziale in risultati, ma ora è il momento giusto per un cambiamento. Sono giunto alla fine di questo particolare capitolo, ma continuo a essere grato a tutti coloro che in Galles mi hanno sostenuto, ai giocatori che hanno giocato per me e a tutti coloro che mi circondano, in particolare al mio team dirigenziale, che hanno contribuito a ciò che abbiamo realizzato nel corso degli anni“.

Il Galles tornerà in campo il 22 febbraio contro l’Irlanda, in un match in programma a Cardiff. Successivamente, si sposterà in Scozia, dove giocherà l’8 marzo. Il torneo dei gallesi si concluderà in casa contro l’Inghilterra, il 15 marzo. Tierney ha affermato che la WRU ha intenzione di nominare un successore permanente prima della tournée estiva in Giappone. Tra i potenziali successori a lungo termine, spiccano i nomi di Michael Cheika, allenatore dell’Australia, del tecnico di Glasgow Franco Smith e dell’allenatore ad interim dell’Irlanda Simon Easterby.