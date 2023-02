Darderi-Baez stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Cordoba 2023

Luciano Darderi se la vedrà contro Sebastian Baez nel secondo turno del torneo ATP 250 di Cordoba 2023 (terra battuta). Ottavo di finale molto complicato per l’azzurro contro il numero quattro del tabellone, beneficiario di un bye all’esordio. L’italiano, invece, ha passato brillantemente le qualificazioni prima di annientare al primo turno il francese Hugo Gaston, contro cui ha conquistato il primo successo in carriera nel circuito maggiore.

Adesso l’asticella si alza notevolmente contro il tennista di casa, numero 47 del ranking mondiale. L’argentino, infatti, è un esperto della superficie e lo scorso anno ha già avuto modo di fare tantissima esperienza. Non a caso ha già in bacheca un titolo e ben due finali nel tennis dei grandi. Le quote dei bookmakers danno nettamente favorito Baez a discapito di Darderi. Quest’ultimo proverà a regalarsi un’altra grande prestazione sul suolo argentino per garantirsi un quarto di finale contro uno tra il cileno Barrios Vera oppure lo spagnolo Zapata Miralles.

Luciano Darderi e Sebastian Baez scenderanno in campo nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio. I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo match di giornata sulla Cancha Central. Prima di loro il confronto tra il qualificato boliviano Hugo Dellien e il padrone di casa Pedro Cachin (inizio fissato non prima delle ore 22:30 italiane). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso il sito ufficiale della stessa emittente e la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di secondo turno tra Darderi e Baez. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti riguardo alla partita e per tutta la durata della kermesse albiceleste.