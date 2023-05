Courier punge Sinner: “Ha paura di vincere, Rune è diverso”

Jannik Sinner al centro dei discorsi dell’ex tennista Jim Courier che ha commentato la sconfitta del numero uno italiano agli Internazionali di Roma contro Cerundolo. In attesa del Roland Garros, l’ex tennista ha commentato la sconfitta di Sinner e la diversità che al momento, secondo lui, ci sia rispetto a Rune.

Le parole di Courier su Sinner: “A questo ragazzo non manca la fiducia, ha battuto Djokovic due volte di fila in partite importanti, arrivando ai quarti di finale del Roland Garros l’anno scorso. Penso che potrebbe essere uno dei tennisti ad alzare il trofeo in Francia. Non è uno che ha paura di avvicinarsi a quella coppa a differenza di Jannik Sinner“.