Rune-Ruud in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Internazionali d’Italia 2023

Casper Ruud affronterà Holger Rune nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2023, in programma dall’8 al 21 maggio al Foro Italico di Roma. I due si affrontano per la quarta volta in carriera, la prima dal celebre match dello scorso Roland Garros, caratterizzato da grandi polemiche. Anche nell’intervista post match Ruud ha fatto capire che i due non sono grandi amici, ma poco importa visto che ciò che conta davvero è qualificarsi per la finale. Il norvegese è avanti 4-0 nei precedenti e proverà a sfatare il tabù semifinali, approfittando dell’assenza di Novak Djokovic, colui che l’ha estromesso nelle ultime due edizioni proprio a un passo dalla finale. Il serbo stavolta si è arreso allo stesso Rune, che sta vivendo una stagione davvero positiva e scenderà in campo con i favori del pronostico.

Ruud e Rune scenderanno in campo sabato 20 maggio, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la semifinale tra Rune e Ruud. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto e per tutto l’arco del torneo capitolino.