Cosa è successo a Matteo Berrettini: i motivi del ritiro. Finali Davis a rischio?

Cosa è successo a Matteo Berrettini, costretto al ritiro nel match di secondo turno dell’Atp 500 di Tokyo contro Fils? Ecco i motivi del forfait e la ricostruzione di cosa è accaduto nel torneo giapponese. Nel finale di primo set – all’incirca sul 5-5 – Berrettini smette di forzare la prima, fa una smorfia di dolore e si tocca la zona addominale. Riesce comunque a raggiungere il tie-break e a vincerlo per 7 punti a 5.

Chiede poi l’intervento del fisioterapista, che lo tratta per quasi 5 minuti. La zona interessata è quella del costato, con Berrettini che alterna un’espressione preoccupata a delle smorfie di sofferenza quando il fisioterapista lo massaggia in determinate zone. Matteo si rimette comunque cappellino e polsini e torna in campo per il secondo set. Dopo appena 4 punti, tuttavia, non può far altro che avvicinarsi alla rete per stringere la mano all’avversario, ritirandosi.

I problemi alla zona addominale non sono una novità per Matteo, che ormai da un paio d’anni deve conviverci. L’episodio più eclatante resta quello delle Atp Finals 2021 contro Zverev, ma anche lo scorso anno fu costretto a farvi i conti, ritirandosi dal Masters 1000 di Montecarlo e restando ai box per un periodo non indifferente. Ovviamente è ancora presto per sbilanciarsi sull’entità del problema e sui tempi di recupero; la speranza è che Matteo si sia fermato in tempo, evitando di peggiorare la situazione.

Per lui sarebbe importante giocare tanti tornei in questa stagione dato che non ha punti da difendere e può ambire ad essere testa di serie all’Australian Open. Ancora più importante è stare bene fisicamente ed evitare di compromettere la prossima stagione. Finali di Coppa Davis a rischio? Nì. Il tempo per recuperare c’è poiché mancano ancora due mesi, ma se Matteo dovesse iniziare a saltare un torneo dopo l’altro, appare improbabile che possa tornare in campo esclusivamente per le Finals di Malaga.