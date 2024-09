LIVE – Genoa-Juventus, Motta in conferenza stampa (DIRETTA)

La Juventus, dopo il pareggio ottenuto nello scorso turno contro il Napoli, vuole assolutamente tornare alla vittoria contro il Genoa nel match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Dopo le due vittorie consecutive conquistate in avvio di stagione, la compagine bianconera si è un po’ arenata con tre pareggi a reti bianche di fila e ha bisogno di sbloccarsi. Il tecnico bianconero Thiago Motta alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di venerdì 27 settembre per rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

DOVE VEDERE LA CONFERENZA

PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O CLICCARE F5

____________________________________________________________________________

FINE CONFERENZA STAMPA

13:19 – “Ho già scelto la formazione per domani. Perin, Jonas, Gleison, Pierre, Danilo, Fagioli, McKennie, Koop, Kena, Dusan, Nico”

13:18 – “Miretti ha grandi qualità, sia tecnica che fisica. Un ragazzo eccezionale nel gruppo, ha voluto avere spazio e minutaggio e ha fatto una scelta dal mio punto di vista giusta. Il Genoa può dargli il minutaggio che sta cercando e lì può esprimere le sue qualità, gli auguro il meglio”

13:17 – “L’obiettivo è giocare la partita di domani. Tutto il resto conta poco, non ho il controllo di altre cose. Quel che possiamo controllare è la preparazione della partita contro una squadra che in casa sa quel che fa: sarà complicato, serviranno concentrazione ed energia. Il resto arriverà con il tempo e vedremo dove saremo capaci di essere”

13:14 – “Margini di miglioramento? Non è una questione di aspettare, dobbiamo proseguire in un percorso dando continuità a cosa si fa bene e migliorare in fretta gli aspetti su cui si può far meglio. Possiamo sempre migliorare, sia nella fase offensiva che difensiva, ma il percorso è quello giusto perché vedo gli atteggiamenti giusti. Dobbiamo provare a fare meglio allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. I ragazzi vogliono sempre vincere, con la nostra idea di gioco vogliamo creare più dell’avversario. L’ansia non l’ho percepita nella squadra”

13:13 – “Douglas Luiz deve continuare a fare quel che sta facendo, ha fatto un’ottima settimana di lavoro. Non possono giocare tutti, vedremo domani chi inizierà e chi potrà dare un contributo durante la gara”

13:11 – “Rinnovi? Mbangula è giovane, ci sta aiutando tanto, anche se deve avere la stessa voglia e le stesse motivazioni e ambizioni che ha avuto dal primo giorno. Deve continuare così, è solo all’inizio. Pinsoglio? Una sorpresa, da fuori non lo vedevo così. Vedo un portiere forte, un ragazzo positivo nel gruppo e che dà sempre il massimo. Per me è un grande esempio, una tranquillità come allenatore. Non ho nessun dubbio, se abbiamo bisogno di Carlo sarà pronto per dimostrare l’alto livello dimostrato dagli altri due portieri che abbiamo”

13:10 – “Mi fido tantissimo di quello che vedo negli allenamenti, abbiamo avuto una settimana completa di lavoro e ho visto tante buone cose da parte di tutti”

13;08 – “Gatti sta molto bene, oggi ancora di più, è molto felice, gli ho fatto gli auguri in privato e ci tengo a farli anche pubblicamente. A livello sportivo sta bene, ha superato il dolore che aveva alla caviglia dopo una piccola distorsione. Conceicao? Lo vedo come l’ho visto dal primo giorno, grande voglia, grande qualità. Sembra uno del gruppo da tanto tempo. Sarà con la squadra domani”

13:07 – “Dušan sta lavorando molto bene. Per un attaccante è importante che il gioco inizi bene da dietro, mettendolo nelle condizioni ideali per concludere in porta. Lui ha bisogno della squadra e la squadra ha bisogno di lui. Ripeto che si sta allenando molto bene. La fase offensiva non è un giocatore, ma tutta la squadra e il percorso è quello giusto. Abbiamo fatto un passo importante contro il Napoli, abbiamo tolto la palla ad una squadra che ha tantissimi giocatori forti e che potevano metterci in difficoltà. Questo è stato un passo importantissimo, ma dobbiamo fare tante cose meglio per arrivare nel modo giusto in area avversaria”

13:05 – Inizia la conferenza stampa di Thiago Motta: “”Affronteremo un Genoa forte, la migliore versione possibile. Dovremo capire i vari momenti della partita. Ci saranno dei momenti in cui dovremo difenderci bene, come abbiamo fatto in queste partite e altri nei quali attaccare con determinazione. Mi piace quello che faccio, ho voglia di provare qualcosa di diverso con tante ore di lavoro per sbagliare il minimo possibile”

12:59 – A breve la conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia di Genoa-Juventus. Seguitela con noi: