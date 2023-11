Coppa Davis: Musetti cede ad un fantastico Kecmanovic, che regala il primo punto alla Serbia

Inizia in salita la semifinale di Coppa Davis 2023 per l’Italia. Il primo punto va alla Serbia, con un fantastico Kecmanovic che batte Lorenzo Musetti in tre set: 7-6(7), 2-6, 1-6. Dalla metà del secondo set l’italiano ha accusato un infortunio al flessore che gli ha limitato gli spostamenti da fondo campo.

Primo set molto combattuto, con il serbo che nei primi game scalda immediatamente il braccio e mette in difficoltà Musetti. Al primo gioco infatti subito break per lui, recuperato dall’italiano solamente al decimo gioco. Al tie-break grandi giocate per entrambi, con Lorenzo che corre efficacemente per tutto il campo. Il set termina in suo favore sul risultato di 7-6(7).

Secondo set che parte alla pari. Nel quinto gioco Musetti pare poter strappare il servizio all’avversario, che invece tiene botta. Nel game successivo è proprio l’azzurro a perdere il servizio ai danni di Miomir. Qui il giocatore italiano inizia ad accusare problemi al flessore, che gli impediscono di arrivare con anticipo a colpire la palla. Questo set si chiude in favore di Kecmanovic per 2-6.

Terzo set di cortesia, con Lorenzo che non riesce più a coprire il campo, si chiude a favore dei serbi con un 1-6.