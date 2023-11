Salernitana-Lazio, il messaggio letto dai capitani contro la violenza sulle donne: “Cambiamo le cose”

“Non basta più dire ‘io sono diverso’. Non basta più dire ‘è un problema delle donne’ e ‘le donne hanno ragione’, non basta più indignarsi. Dobbiamo essere noi uomini, insieme alle donne, a cambiare le cose e se le cose non cambiano saremo complici. Scendiamo in campo contro la violenza sulle donne. Cambiamo le cose, facciamo rumore, facciamoci sentire”. Questo il messaggio letto dai due capitani di Salernitana e Lazio, Antonio Candreva e Ciro Immobile nell’ambito delle iniziative previste dalla Lega Serie A per la campagna #unrossoallaviolenza, studiata per dare un forte segnale in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. I calciatori e gli arbitri sono scesi sul terreno di gioco con un segno rosso sul viso, mentre i capitani di tutte le squadre stanno portando al braccio la fascia simbolo della giornata e hanno indossato insieme agli arbitri, grazie alla collaborazione di FIGC e AIA, una speciale t-shirt con la scritta “Il calcio dice NO alla violenza contro le donne”.