Coppa Davis: l’elenco dei pre convocati di Volandri per Bologna

Il capitano dell’Italia Team Filippo Volandri ha ufficializzato i sette giocatori inseriti nell’elenco dei pre convocati per la partite di Coppa Davis a Bologna, che si disputeranno dal 12 al 17 settembre alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Le convocazioni ufficiali sono previste per il 14 agosto.

Ecco i sette giocatori scelti da Volandri

• Jannik Sinner – (n° 8 nel ranking ATP di singolare)

• Lorenzo Musetti – (n° 16 nel ranking ATP di singolare)

• Matteo Berrettini – (n° 38 nel ranking ATP di singolare)

• Lorenzo Sonego – (n° 42 nel ranking ATP di singolare)

• Fabio Fognini – (n° 121 nel ranking ATP di singolare e n° 51 nel ranking di doppio)

• Andrea Vavassori – (n° 128 nel ranking ATP di singolare e n° 43 nel ranking di doppio)

• Simone Bolelli – (n° 42 ranking ATP di doppio)

Qui di seguito il programma delle sfide dell’Italia di settembre

• Martedì 12, ore 15: Svezia vs Cile

• Mercoledì 13, ore 15: Canada vs Italia

• Giovedì 14, ore 15: Canada vs Svezia

• Venerdì 15, ore 15: Italia vs Cile

• Sabato 16, ore 15: Canada vs Cile

• Domenica 17, ore 15: Italia vs Svezia