Coppa Davis, Boris Becker attacca: “Spero in ritorno format originale, regole attuali non sono tennis”

Boris Becker si scaglia apertamente contro la Coppa Davis, o quantomeno contro il format attuale. L’ex giocatore tedesco, capace di vincere l’Insalatiera nel 1988 con la propria nazionale, ha parlato nell’ambito di un podcast di Eurosport e lo ha fatto senza risparmiare critiche alla competizione dell’ITF che dal 2019 è passata sotto l’influenza di Kosmos, società sostenuta anche dall’ex calciatore Gerard Piquè. “Chi ha creato le regole attuali non conosce il tennis, il cambio di formato ha tolto l’anima alla Coppa Davis – afferma Becker – Spero in un nuovo cambiamento molto rapido, magari tornando al formato originale con partite in casa e trasferta.”

Negli ultimi mesi l’ITF, federazione internazionale del tennis, ha annunciato che tornerà a gestire autonomamente la Coppa Davis, senza più l’influenza di Kosmos. Non resta quindi che attendere le decisioni del prossimo futuro, ma un ruolo chiave potrebbero giocarlo le imminenti elezioni per la presidenza della federazione. La prossima settimana infatti verrà deciso il numero numero dell’ITF: il presidente uscente, lo statunitense David Haggerty, cercherà di conquistare la carica per un altro mandato a discapito del tedesco Dietloff von Arnim.