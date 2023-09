Sassuolo, Dionisi: “Frosinone squadra di Serie A. Out Alvarez e Consigli”

Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani tra il Frosinone e il suo Sassuolo. “Riprenderemo da dove abbiamo lasciato, nonostante i rientri dell’ultimo minuto. Abbiamo cambiato tanto, e qualcuno ha ancora bisogno di trovare la condizione. Affronteremo una squadra con bravi giocatori, hanno costruito una squadra giusta, riconoscibile, si è meritata sul campo la Serie A. Domani saranno indisponibili Alvarez e Consigli per un piccolo infortunio rimediato ieri in allenamento, nulla di grave, ma non sarà del match”.

Il tecnico neroverde ha poi proseguito: “Se Castillejo sarà titolare? l’obiettivo è quello. Non era scontato che accettasse Sassuolo e lui l’ha accettato con molta volontà. Sa di dover ritornare a dimostrare, non so se sarà pronto per giocare dall’inizio domani, col tempo la speranza è quella. Come sta Berardi? E’ stato bravo lui a gestire questa cosa e a resettare tutto, ovvio che il rapporto che ha con tutti qui può facilitare questo ma in primis deve essere il giocatore che deve saper gestire queste cose”.