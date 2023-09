Real Madrid, Ancelotti in conferenza: “Alle 18 davanti alla tv con la maglia del Milan addosso”

“Alle 18 sarò incollato davanti alla televisione e indosserò la maglia del Milan”. E’ clima derby anche per Carlo Ancelotti, che alla vigilia del match tra il suo Real Madrid e la Real Sociedad ha risposto a una domanda riguardante il derby della Madonnina tra il Milan, squadra che ha allenato a lungo dopo l’esperienza da giocatore, e l’Inter. Poi ha parlato dei blancos: “I giocatori impegnati con le Nazionali sono tornati bene, con più voglia, più entusiasmo. Hanno segnato gol e giocato buone partite. Sono pronti. Sono in condizioni ottimali per giocare. Ho parlato con Modric. Tornerà ad avere un ruolo da protagonista. Ho dato più risalto ai giovani. In squadra c’è molta concorrenza. So cosa può dare e lo farà quest’anno anche se con meno minuti”.