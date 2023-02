Coppa Davis 2023: Svizzera, Francia, Usa, Svezia e Serbia passano il turno

A staccare il pass per la fase a gironi della Coppa Davis 2023 sono Stati Uniti, Serbia, Svezia, Francia e Svizzera. Gli americani ringraziano il doppio formato da Austin Kraijcek e Rajeev Ram, che hanno sconfitto in due set 6-2 6-4 Sergey Fomin e Sanjar Fayziev, rispettivamente numero 413 e 189 in doppio. La Serbia stende 3-0 la Norvegia con la vittoria in tre set 6-4 3-6 6-3 di Nikola Cacic e Filip Krajinovic su Viktor Durasovic e Herman Hoyeraal. L’Ungheria ha sfiorato il colpaccio con la Francia: la bella prova del doppio Marozsan/Valkusz che ha sorpreso una coppia sulla carta molto solida come quella formata dal veterano Nicolas Mahut e da Arthur Rinderknech. Il capitano dei bleus Grosjean ha sostituito a quel punto Bonzi con Adrian Mannarino e il mancino dal gioco atipico non l’ha tradito, imponendosi sulla potenza di Marton Fucsovics. Sul 2-2 ci ha pensato Ugo Humbert, a battere Fabian Marozsan.

A Stoccolma la Svezia ringrazia Mikael Ymer, che in singolare ha piegato Mirza Basic, n.396, e Damir Dzumhur, n.197. Elias Ymer ha contribuito battendo a sua volta Dzumhur e rendendo così ininfluente la sconfitta subita in doppio insieme a Andre Goransson contro la coppia Basic/Brkic. Per quanto concerne la Svizzera, invece, affermazione in rimonta sulla Germania. Sotto 1-2 dopo il successo in doppio dei tedeschi Mies e Puetz, ha trovato prima in Marc- Andrea Huesler un giocatore capace di mandare al tappeto Zverev, poi nel vecchio leone Wawrinka l’orgoglio che serviva per battere nell’incontro decisivo Altmaier, schierato al posto di un deludente Oscar Otte.