F1, Alonso: “Anno importante. Eravamo sulla carta inferiori a Mercedes e Ferrari”

Se così si può ancora definire vista la sua grandissima abilità e classe, Fernando Alonso, è stata una sorpresa della stagione di Formula Uno che si sta per chiudere. Il pilota spagnolo ha raccolto un sacco di belle prestazioni nel corso dell’anno di gare, tanto da andare oltre le proprie ed alte attese. Queste le parole di Alonso media day del GP di Abu Dhabi.

Le parole di Alonso: “Vedo solo cose positive da quest’anno. Siamo partiti molto forte, la macchina era sorprendentemente competitiva e poi ci siamo ritrovati in una posizione in cui non eravamo preparati a lottare contro top team come Mercedes o Ferrari. Penso che dodici mesi fa fosse impensabile che saremmo arrivati ​​dove siamo adesso. Ricordo perfettamente il test qui, dopo la gara, con la squadra, e se qualcuno mi avesse detto che sarei stato in questa posizione, non ci avrei creduto. Quindi questo è molto buono“.