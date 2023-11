Coppa Davis 2023, Italia sotto 1-0 con l’Olanda: Arnaldi non sfrutta 3 match point e si arrende a Van De Zandschulp

L’Italia è costretta a rincorrere nel quarto di finale di Coppa Davis 2023 contro l’Olanda. A Malaga è Botic Van De Zandschulp a uscire vincitore dal primo singolare, nel quale ha sconfitto con il punteggio di 6-7(6) 6-3 7-6(6) il nostro Matteo Arnaldi. Eroe nella fase a gironi di settembre, il 22enne ligure quest’oggi esce dal campo con il rammarico di non aver concretizzato ben tre match point – di cui due consecutivi – nel corso del tie-break decisivo. Il primo punto è quindi dell’Olanda dopo quasi 3 ore di battaglia, e ora gli Azzurri di Filippo Volandri non possono più sbagliare. Jannik Sinner è subito chiamato a salvare l’Italdavis e a portare il punto dell’1-1 contro Tallon Griekspoor nel secondo singolare per trascinare la sfida a quello che sarebbe in ogni caso un doppio decisivo molto complicato.

LA PARTITA – Sono i servizi a dominare nella prima fase di gara. Non si vede l’ombra di una palla break fino al 5-4, quando è Arnaldi il primo ad avere una chance, anzi due. L’azzurro si porta sul 15-40 in risposta, ma l’olandese ne esce bene trovando l’aiuto della prima di servizio nel momento decisivo. Si arriva al tie-break, che viene giocato male da entrambi i giocatori. Diversi errori da una parte e dall’altra, con Van De Zandschulp che dal 5-3 avanti restituisce il minibreak di vantaggio con un doppio fallo. Arnaldi annulla un set point sul 5-6 e sfrutta un altro paio di regali dell’avversario per chiudere 7-6(6).

L’olandese torna in campo molto più determinato per il secondo set e sin dalle prime battute è il ligure quello ad apparire in difficoltà. L’allievo di coach Petrone riesce a salvarsi nel secondo game, quando annulla ben quattro palle break. L’equilibrio prosegue fino all’ottavo gioco, quando Arnaldi si ritrova nuovamente in difficoltà e questa volta non riesce a cancellare le palle break. Van De Zandschulp ottiene il break a 15 e poi chiude a 0 per il 6-3 finale.

L’inerzia del match sembra aver cambiato definitivamente direzione. L’azzurro anche all’inizio della terza frazione sembra avere molta fretta e finisce per compiere errori pesanti. Nel terzo game arriva il break che porta Van De Zandschulp avanti. L’olandese sale sul 3-1, ma nel gioco successivo incappa in un brutto game di servizio e complice anche un doppio fallo sul 15-30 concede il controbreak. Il match torna in equilibrio e senza sussulti fino al 5-5, quando Arnaldi annulla una pericolsa palla break spingendo con il dritto. Si giunge a un altro tie-break, dove è l’azzurro il primo ad attuare uno struppo. Sale sul 4-2, poi sul 5-3 e si procura due match point consecutivi. Bravo l’olandese sul primo, ma sul secondo Matteo prova ad uscire dallo scambio con un palla corta disastrosa. Riesce a procurarsi una terza palla match, ma mette in rete una brutta risposta in chop di dritto. E alla fine è l’olandese ad andarsi a prendere il match alla prima chance utile, con un rovescio largo dell’azzurro.