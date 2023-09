Coppa Davis 2023: la Serbia batte ed elimina la Spagna, fuori anche la Croazia

Si è appena concluso anche il quarto giorno di Coppa Davis 2023, che ha già dato i primi verdetti. Nel Girone C infatti la Serbia ha avuto nettamente la meglio della Spagna per 3-0. Nel primo pomeriggio Djere ha aperto le danze superando con un doppio 6-4 Ramos Vinolas, mentre il punto decisivo l’ha siglato il fresco vincitore di US Open Novak Djokovic che ha superato Davidovich Fokina 6-3 6-4. Anche il doppio finale ha visto la vittoria balcanica, con la coppia Cacic/Kecmanovic che ha avuto la meglio di Davidovich Fokina/Granollers per 6-4 7-6. In virtù di questo risultato è eliminata la Spagna, mentre con due vittorie su due partite la Serbia si giocherà il primato nel girone contro la Repubblica Ceca.

Un’altra sorpresa arriva dal Gruppo D, dove la Finlandia ha superato 2-1 la Croazia. Il primo match ha visto imporsi Virtanen sul giovane Prizmic in tre set, 6-4 3-6 6-3, e a chiudere la contesa è stato l’uomo simbolo dei finnici Ruusuvuori, vittorioso contro Gojo 7-6 6-4. A nulla è bastato ai croati la vittoria nel doppio finale di Dodig/Pavic contro Heliovaara/Niklas-Salminen per 6-4 7-6. Questa sconfitta sancisce l’eliminazione della Croazia che seppur largamente rimaneggiata era comunque semifinalista in carica. La Finlandia invece si giocherà l’accesso alla fase ad eliminazione diretta contro gli Usa, con entrambe le nazionali a quota una vittoria e una sconfitta alle spalle dell’Olanda.

Nel Girone B successo della Gran Bretagna 2-1 sulla Svizzera, con il punto decisivo firmato dal doppio, con Evans/Skupski che hanno battuto nettamente Stricker/Wawrinka con un doppio 6-3. In precedenza era stato Murray a dare il primo punto alla sua nazionale battendo in rimonta 6-7 6-4 6-4 Riedi, ma successivamente Wawrinka aveva impattato la situazione sull’1-1 pari grazie alla vittoria 7-5 6-4 su Norrie. Gran Bretagna quindi che vola in vetta al gruppo ancora imbattuta, mentre rimane ancora con zero vittorie la nazionale elvetica, ad un passo dall’eliminazione.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATI