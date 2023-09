Saudi Pro League: l’Al Hilal ne fa 6 all’Al Riyadh, in vetta il club di Neymar e Milinkovic-Savic

Sesta giornata di Saudi Pro League: vittoria dell’Al Hilal, che ha avuto la meglio sull’Al Riyadh con un 6-1. Sblocca la partita Mitrovic, non timbrano il tabellino dei marcatori Neymar e Milinkovic-Savic, ma entrambi contribuiscono alla vittoria con un assist. Successo di misura dell’Al Shabab contro l’Al Feiha: di Saiss la rete da tre punti. Vittoria anche per l’Al Fateh che si impone per 1-3 sul campo dell’Al Khaleej. Protagonista Batna, autore di una doppietta.