LIVE – Arnaldi-Van De Zandschulp 2-1, quarti di finale Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Arnaldi-Van De Zandschulp, primo incontro di singolare di Italia-Olanda nei quarti di finale della Coppa Davis 2023. Si gioca a Malaga (Spagna) sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Alla fine il capitano Filippo Volandri ha sciolto le riserve scegliendo come secondo singolarista il sanremese, reduce dalla notevole fase a gironi disputata in quel di Bologna. La missione non è semplice contro lo spilungone olandese, che ha proprio in questa superficie la sua preferita.

Il numero 51 del ranking mondiale, tuttavia, è un giocatore molto completo, come dimostrano i risultati degli ultimi anni sul circuito maggiore. Basti pensare che in carriera ha conquistato due finali, entrambe sulla terra battuta di Monaco di Baviera. Nel suo palmares spicca anche un quarto di finale ottenuto due anni fa agli US Open. Servirà il miglior Arnaldi per consegnare il primo decisivo punto alla nostra Nazionale. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Arnaldi e Van De Zandschulp pianificati come primo match della giornata a partire dalle ore 10.00.

ARNALDI-VAN DE ZANDSCHULP 2-1

PRIMO SET – Tiene anche Matteo: 2-1

PRIMO SET – Ora è l’azzurro costretto ai vantaggi.

PRIMO SET – L’olandese tiene senza concedere palle break: 1-1

PRIMO SET – Sbaglia con il dritto l’olandese, subito costretto ai vantaggi: 40-40

PRIMO SET – Arnaldi tiene a trenta il game d’apertura: 1-0

PRIMO SET – Parte l’azzurro al servizio.

10:10 – Inni Nazionali ascoltati. Ora è il momento del palleggio di riscaldamento.

10:00 – Buongiorno, amici di Sportface. A Malaga l’esordio degli Azzurri, con Arnaldi che prova a portare a casa il primo punto contro Botic Van De Zandschulp.