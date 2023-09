Coppa Davis 2023, Italia-Canada 0-2: Musetti cade sotto i colpi e la solidità di Diallo

Dopo la sconfitta di Lorenzo Sonego contro Galarneau, ne è arrivata, un’altra, a sorpresa per Lorenzo Musetti. Il tennista carrarino non è riuscito ad impensierire minimamente Gabriel Diallo, 150 del ranking ATP. Il canadese ha offerto una prova importante, in grande spolvero, che non ha lasciato nemmeno le briciole a Musetti che esordisce in Davis, dunque, con una sconfitta.

Già dalle prime battuta si avverte che la partita per Musetti non sarebbe stata semplice, visto il servizio imponente di Diallo che, nelle stelle, ha scritto un futuro abbastanza prospero. Nonostante i turni di servizio di Diallo non siano mai in dubbio, Musetti rimane solido fino al 3-3, quando si iniziano ad avvertire difficoltà di tenuta per il carrarino. Nel settimo game arriva la prima palla break per il canadese, ma due grande prime al centro di Musetti sventano il break. Break che comunque arriva nell’undicesimo game, sul 5-5, quando Musetti sbaglia una palla semplice di rovescio e regala a Diallo la possibilità del break che poi diventa set dopo pochi minuti. Si chiude il primo parziale con il punteggio di 7-5 per il canadese.

Stesso o comunque discorso simile per il secondo set. Fino a quando Musetti regge il ritmo frastornante del canadese, rimane in partita. Si viaggia punto a punto sui game di battuta dell’italiano, mentre nei turni di battuta di Diallo si viaggia spediti. Sul punteggio di 3-3 Musetti sbaglia ancora uno slice semplice, che apre la strada a Diallo per il break che puntualmente arriva. Il canadese viaggia comodamente nei turni di servizio fino alla chiusura del match: 6-4 nel secondo set e Canada che si prende la vittoria nello scontro con l’Italia. Nel complesso, Diallo troppo solido per far sì’ che Musetti lo impensierisse oggi.