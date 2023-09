Polonia, ufficiale: esonerato il ct Fernando Santos

La Polonia non punta più su Fernando Santos come Commissario Tecnico della nazionale. Il tecnico, dopo essere stato Campione d’Europa nel 2016, aveva deciso di mettersi in gioco con la federazione polacca. Non è andata però come ci si aspettava, con la federazione polacca che ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico.

“Vorrei ringraziare Fernando Santos per aver lavorato con la nostra nazionale e gli auguro buona fortuna per le sue prossime sfide sportive ” ha detto Cezary Kulesza, presidente della federazione polacca. Santos, da parte sua, ha voluto ringraziare la Polonia e suoi tifosi “Grazie ai tifosi che mi sono stati sempre molto vicini, facendomi comprendere ancor di più l’onore di poter allenare una Nazionale così prestigiosa“.