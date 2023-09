Coppa Davis 2023, frecciatina di Ferrer ad Alcaraz: “In passato io e Nadal sempre presenti”

Non accennano a placarsi le polemiche contro le assenze dei top alla Coppa Davis 2023. Dopo gli attacchi ricevuti nei giorni scorsi da Jannik Sinner da parte di alcuni ex giocatori, questa volta ci ha pensato David Ferrer a gettare ulteriore benzina sul fuoco, mandando una frecciatina contro Carlos Alcaraz. Dopo il ko in semifinale agli US Open infatti, il campione di Wimbledon ha deciso di prendersi un po’ di riposo saltando l’impegno con la propria nazionale. La sua defezione però, unita anche all’assenza per infortunio di Rafa Nadal, ha fatto male alla Spagna, che è stata eliminata nel proprio girone con Serbia, Repubblica Ceca e Corea del Sud.

Per questo motivo l’attuale capitano della formazione iberica Ferrer è stato costretto ad arrangiarsi con chi ha risposto presente, affrontando anche la squadra serba che ha potuto contare sul contributo di Novak Djokovic, nonostante le fatiche accumulate dal campione degli US Open. In conferenza stampa l’ex numero 3 ATP ha dichiarato: “Il mio lavoro è ottenere il meglio da chi si impegna, non posso fare molto di più. Il calendario è così e dobbiamo accettarlo. Spero che i migliori giocatori vadano sempre in Nazionale. Ai miei tempi c’eravamo io e Rafa che accettavamo sempre la convocazione, più Verdasco e Feliciano Lopez”.