Coppa Davis 2023, Feliciano Lopez nominato direttore delle Finali

La ITF ha reso noto che Feliciano Lopez è stato nominato direttore delle finali di Coppa Davis 2023. Il giocatore spagnolo, 41 anni e prossimo al ritiro a fine stagione, sarà alla guida delle fasi finali della manifestazione a squadre. La fase a gironi si disputerà dal 12 al 17 settembre in quattro città europee, mentre la fase a eliminazione diretta con l’assegnazione del titolo sarà in programma dal 21 al 26 novembre in Spagna. Lopez, già direttore dell’Open di Madrid, ha vinto la Coppa Davis con la formazione iberica nel 2008, 2009, 2011 e 2019.