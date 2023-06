Ciclismo, Campionati Italiani 2023: al via il 22 giugno in Trentino

Si avvicina il momento dei Campionati italiani di ciclismo su strada, in programma dal 22 al 25 giugno, tra Comano Terme, centro logistico e organizzativo dell’evento, Garda Trentino, Giudicarie Esteriori e valle dei Laghi. Ci sono 9 titoli in palio in 4 giornate di gara tra prove in linea donne e uomini elite e cronometro. Riflettori puntati naturalmente su Filippo Ganna, il campione più atteso alla partenza, ed Elisa Longo Borghini. “Il segreto più grande del Trentino per portare sul territorio eventi di questa portata è quello di dare risposte dirette e immediate, oltre a un’ottima organizzazione – osserva Roberto Failoni, assessore provinciale allo Sport -. Il ciclismo è una vetrina unica a livello nazionale e all’estero, su cui noi puntiamo a 360°. Sono convinto che i Campionati italiani su strada offriranno quattro giorni bellissimi, ma anche molto impegnativi: cruciale sarà l’attenzione alla sicurezza, tema che per noi è fondamentale. Dall’altra parte, visti anche i numeri di tesserati per il fuoristrada, con il Campionato italiano marathon Mtb potremo mostrare un territorio straordinario, anche se magari meno conosciuto, come la Valsugana”.

Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione ciclistica italiana, sottolinea che “per la Federazione il Trentino è una garanzia. Qui abbiamo il supporto di persone competenti, appassionate, disponibili e soprattutto di un territorio che, a seconda della disciplina, offre sempre la location più appropriata. È stato quindi facile assegnare al Trentino l’evento dal maggior riscontro mediatico fra i Campionati italiani, quelli su strada. Al tempo stesso, il marathon incontra una disciplina molto importante nella nostra Federazione, con il 56 per cento dei tesserati legati oggi al mondo fuoristrada”.