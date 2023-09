Coppa Davis 2023: Diallo batte Ymer, il Canada vince anche con la Svezia

Diallo batte Elias Ymer in due set, 6-4 6-3, in un’ora e 14 minuti nella seconda partita della sfida tra Canada e Svezia, valida per i gironi di Coppa Davis 2023. Il classe 2001 gioca un match impeccabile al servizio, solo una volta ai vantaggi, e sfrutta le poche chance concesse dallo scandinavo in battuta per regalare al suo Canada la seconda vittoria in due sfide in Davis. Il successo di Diallo si aggiunge a quello di Pospisil su Leo Borg permettendo agli americani di avanzare alla fase successiva a Malaga. Da stabilire solo se sarà primo o secondo posto. Tutto dipenderà dalla sfida tra Cile e Italia di domani. In caso di vittoria cilena si arriverebbe all’ultima giornata con il match per il primo posto tra sudamericani e il Canada in testa con 2 vittorie e con Svezia e Italia eliminate con 0 vittorie. In caso di successo azzurro, si deciderà tutto all’ultima giornata per il passaggio del turno con Cile e Italia impegnati con Canada praticamente già a Malaga e Svezia già fuori.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

CALENDARIO ITALIA

Nel primo set parte male Ymer, che nel terza game si fa riprendere da 40-15 commettendo due doppi falli e tre errori di dritto regalando il break a Diallo. Il canadese conferma la grande forma al servizio e conferma il break salendo 3-1. Solido in battuta il classe 2001 che procede senza difficoltà nei suoi turni con un solo gioco vinto ai vantaggi, primo di tutta la Davis. Ymer non riesce a impensierire Diallo in risposta e il primo set va in archivio in 36 minuti con il punteggio di 6-4.

Secondo set equilibrato con Ymer che viaggia con il 70% di prime in campo e Diallo che continua a martellare con il servizio e il dritto. Nel quinto game lo svedese va in difficoltà e salva palla break con un ace sul 30-40. Ai vantaggi lo scandinavo annulla un’altra palla del 3-2 con un’ottima prima, ma è costretto a cedere al terzo tentativo andando sotto di un break 3-2 e battuta Diallo. Il canadese non sbaglia e consolida il vantaggio salendo 4-2. Diallo domina al servizio e manda Ymer a servire per rimanere nel match sul 5-3. Lo svedese incappa in un game molto negativo concedendo tre set point al canadese, che al secondo tentativo riesce a chiudere in risposta con il punteggio di 6-3.