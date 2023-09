Roma: Pellegrini verso il forfait per l’Empoli, Dybala atteso dal primo minuto in coppia con Lukaku

Proseguono i rientri in casa Roma. Mourinho nell’ultimo allenamento ha ritrovato Renato Sanches, Aouar, Zalewski e Dybala, tutti da considerarsi recuperati per l’Empoli. Solo scarico per Lukaku dopo le fatiche col Belgio, ma l’attaccante non è in dubbio per la sfida contro i toscani che lo vedrà quasi certamente titolare insieme alla Joya. Sarà molto probabilmente assente Lorenzo Pellegrini, che dopo essere ritornato a casa dalla Nazionale per un risentimento muscolare al flessore destro, rischia seriamente di non esserci contro gli azzurri di Zanetti. Le condizioni del capitano della Roma verranno monitorate giorno dopo giorno, ma si va verso il forfait.