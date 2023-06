Coppa Davis 2023, Congo-Etiopia sospesa per invasione di campo di un… pavone (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 54

Incredibile invasione di campo durante il match tra Repubblica Democratica del Congo ed Etiopia, valevole per il Gruppo 5 della Coppa Davis 2023. Il gioco è stato sospeso per alcuni minuti a causa dell’ingresso in campo da parte di un pavone, che ha seminato ilarità tra i presenti e panico tra gli addetti ai lavori che hanno avuto più di una difficoltà a far uscire l’animale, come dimostrano le immagini.

IL VIDEO