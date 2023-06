Tsitsipas fa chiarezza: “Non ho sminuito l’intelligenza di Kyrgios, nessun razzismo”

“Oggi voglio affrontare una questione che mi pesa pesantemente sul cuore; uno sfortunato malinteso che ha portato a un quadro distorto delle mie intenzioni. Ho saputo che alcuni individui hanno frainteso i miei commenti su Nick Kyrgios, etichettandolo come ignorante e accusandolo di portare una mentalità basket nel tennis, insinuando razzismo dove non esiste. Colgo l’occasione per fare chiarezza e porre rimedio a qualsiasi malinteso che si sia verificato”. Lo ha scritto Stefanos Tsitsipas in un post sui propri profili Facebook nel quale respinge al mittente le accuse di razzismo emerse dopo una serie su Netflix: “Innanzitutto, voglio sottolineare che non nutro pregiudizi nei confronti di nessuno in base al suo passato, etnia o interessi. Rimpiango profondamente se le mie parole sono state fraintese o offese, perché non è mai stata mia intenzione. È vero che amo il gioco del basket e sono un tifoso devoto da anni. L’eccitazione, la bravura e la competitività di quello sport mi hanno sempre affascinato. Tuttavia, la mia ammirazione per il basket non dovrebbe essere fraintesa come uno sminuimento di altri sport, compreso il tennis. Ogni sport porta con sé la sua bellezza unica, e nutro immenso rispetto per la dedizione e il talento mostrati dagli atleti in varie discipline, tra cui il tennis”.

E ancora: “Le mie precedenti osservazioni su Nick Kyrgios non erano intese a minare la sua intelligenza o capacità. Invece ho semplicemente voluto esprimere la mia prospettiva su alcuni aspetti del suo stile di gioco, facendo paragoni alla passione e all’intensità spesso associate al basket. È stato un tentativo di evidenziare la natura dinamica e accattivante del suo approccio al gioco, non una critica al suo carattere o alle sue capacità. Voglio aprirmi con voi su una parte della mia vita che ha lasciato un segno indelebile nel mio percorso. Un tempo che mi ha portato faccia a faccia con paura, avversità e crescita personale. Nel 2010, da bambino bianco caucasico, cresciuto in Grecia, mi sono ritrovato incastrato nelle grinfie della crisi economica greca, un periodo che ha cambiato per sempre la mia prospettiva sul mondo e la resilienza dentro di me. Il tumulto economico che ha colpito il mio amato paese è stato accompagnato da un fenomeno insidioso, quello dell’etichettatura nazionale. La gente ha iniziato a giudicare e categorizzare gli individui in base esclusivamente alla loro nazionalità greca, attribuendo colpe e facendo generalizzazioni radicali su un’intera popolazione. Agli occhi del mondo, eravamo ridotti a semplici stereotipi, sostenendoci il peso delle lotte di una nazione, indipendentemente dalle nostre circostanze o dai nostri contributi individuali. Ciò che mi ha davvero segnato, però, è stato il razzismo emerso da questa etichettatura nazionale. Da giovane cercando di dare un senso al mondo e al mio posto in esso, ho provato in prima persona il pungiglione del pregiudizio e della discriminazione. Improvvisamente, sono diventato bersaglio di parole offensive, esclusione e giudizio semplicemente a causa della mia provenienza greca”.

Quindi, la chiosa: “Andando avanti, mi impegno ad essere più consapevole delle mie parole e dell’impatto che possono avere. Credo fermamente nella promozione dell’inclusività e nella celebrazione della diversità. Spero che possiamo intraprendere conversazioni rispettose che consentano opinioni divergenti mantenendo empatia e rispetto reciproco. Grazie per avermi dato l’opportunità di chiarire la mia posizione e le mie intenzioni. La vostra comprensione e il vostro sostegno sono molto importanti per me. Continuiamo a custodire il nostro amore condiviso per lo sport, celebrando la bellezza e la passione che portano nella nostra vita”.