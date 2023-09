Coppa Davis 2023, Canada-Cile: le scelte dei capitani e il programma delle partite

Tutto pronto a Bologna per Canada-Cile, match valido per la fase a gironi della Coppa Davis 2023. Una sfida fondamentale anche per l’Italia, che deve sperare in un risultato favorevole per poi giocarsi con la Svezia il passaggio del turno. Ad aprire le danze alla Unipol Arena saranno Galarneau e Tabilo, a seguire sarà la volta di Diallo e Jarry. In entrambi i singolari non ci sono precedenti tra i giocatori coinvolti. Infine scenderà in campo il doppio, con le scelte della vigilia che vedono Galarneau e Pospisil per i canadesi e Barrios Vera e Tabilo per i cileni.

L’ordine di gioco di Canada-Cile, Unipol Arena Bologna a partire dalle 15:00

Alexis Galarneau vs Alejandro Tabilo

Gabriel Diallo vs Nicolas Jarry

Galarneau/Pospisil vs Barrios Vera/Tabilo