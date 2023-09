Coppa Davis 2023, anche Berrettini dichiara forfait: “Non riuscirò a recuperare in tempo”

Dopo il forfait di Jannik Sinner per la prossima Coppa Davis che la nostra Nazionale giocherà in casa in quel di Bologna, anche Matteo Berrettini ha dichiarato che non sarà presente alla competizione. Il tennista romano è uscito malconcio dagli ultimi US Open e, con un post su Instagram, ha sottolineato l’impossibilità di recuperare in tempo.

Le parole di Berrettini: “Un mix di emozioni…Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato lesioni estremamente gravi come si era temuto- rottura parziale del legamento astragalico anteriore.

Purtroppo però non riuscirò a recuperare in tempo per unirmi ai ragazzi e rappresentare i colori che più amo e a partecipare alla serie di tornei che si terranno in Asia. Ho già iniziato la riabilitazione che spero mi possa far ricominciare a competere dopo il Master di Shanghai. Grazie come sempre per il supporto e i messaggi di affetto, siete speciali ”