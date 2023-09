Roma, la Repubblica: “Mourinho vuole Totti in dirigenza”

A quattro anni da quella durissima conferenza stampa in cui annunciava il suo addio alla Roma, le porte di Trigoria e Viale Tolstoj potrebbero riaprirsi per Francesco Totti. Secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, Josè Mourinho resta convinto della necessità di un nuovo dirigente in casa giallorossa, una figura amata dai tifosi in grado di esporsi pubblicamente al suo posto. E quell’identikit, secondo il portoghese, corrisponderebbe proprio a quello di Francesco Totti. Al momento, le parti ancora non ne hanno parlato, ma per Mourinho sarebbe più di un’idea. “La volontà di rispettare il contratto c’è ma io e i miei giocatori meritiamo di più. Sono stanco di essere allenatore, uomo di comunicazione, di essere quello che ci mette la faccia quando si viene derubati”, aveva detto Mou dopo la finale di Budapest. Per ora però è solo un’idea, peraltro difficilmente realizzabile. Totti infatti vorrebbe un ruolo più operativo, più vicino alle vicende di campo.