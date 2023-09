Liga, Javier Tebas: “Mi chiedevano di Negreira, ora di Rubiales, bisogna prendere decisioni scomode”

In occasione del Thinking Football Summit, Javier Tebas ha parlato della complessa situazione del calcio spagnolo: ” Prima mi chiedevano di Negreira e adesso di Rubiales e di tutto ciò che nasce da un’istituzione come la RFEF, nella quale da molti anni non si realizza una rivoluzione delle persone, dei valori, della gestione”.

Tebas afferma che per risolvere queste problematiche bisogna prendere decisioni importanti: “Non è così complicato. Bisogna prendere decisioni scomode che nel campo del calcio costano sempre molto. Non posso condividere lo spazio con Al Khelaifi e ho lasciato la UEFA, per esempio. Ma quelle decisioni costano”.